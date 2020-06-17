Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон.



В свою очередь, финал главного континентального еврокубка в 2021 году примет Стамбул, который должен был выступать в качестве хозяина в 2020 году. Также перенеслись на год сроки для Мюнхена (2023) и Лондона (2024), о чем в ходе онлайн-конференции сообщил директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти.



Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.