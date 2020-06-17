В Арзамасе новорожденный ребенок с COVID-19 помещен в реанимацию

В Арзамасе COVID-19 подтвержден у грудного ребенка. Ему всего 12 дней, он помещен в реанимацию облбольницы, сообщил мэр города Александр Щелоков.

Градоначальник решил обратить внимание жителей на этот случай, так как в большинстве своем дети переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме ОРВИ. Александр Щелоков написал в соцсети: "Почему я пишу по этого ребенка отдельно, потому что ему 12 дней, это заняло мысли".

Вместе с тем, по данным оперативного штаба в регионе подтверждено еще 238 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 14 648 человек. Более 5 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 2,6 тысяч пациентов проходят лечение в больницах, 80 человек находятся в обсерваторах.



Как передает ГТРК "Нижний Новгород", 50,4 процента от общего числа заболевших коронавирусом — выздоровели. За минувшие сутки из стационаров выписаны 373 человека. Скончались за сутки четверо жителей области, таким образом, число летальных случаев достигло 179.