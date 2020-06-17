Все в деле. Футбольный Евро-2020 проведут в ранее запланированных 12 городах

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было смещено на лето 2021 года, будет проходить в тех же 12 городах. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.



Таким образом, матчи футбольного Евро по-прежнему будут принимать изначально планировавшиеся Санкт-Петербург, Мюнхен, Дублин, Лондон, Бильбао, Рим, Копенгаген, Бухарест, Будапешт, Амстердам, Баку и Глазго. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Чемпионат Европы должен был проходить с 12 июня по 12 июля нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса 17 марта УЕФА объявил о переносе турнира на следующий год. По ходу коронавирусной паузы два города — Рим и Бильбао, засомневались в готовности принять матчи из-за экономических последствий пандемии.



Глава оргкомитета в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин даже заявлял, что в случае необходимости Северная столица России будет готова принять у себя больше матчей. Но экстренных мер принимать не пришлось и УЕФА дал отмашку — география турнира нарушена не будет.