"Поедем, проведем": Лукашенко примет участие в Параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву для участия в Параде Победы. Кроме того, на торжественное мероприятие отправились белорусские военные, у которых отрицательный тест на коронавирус.

Российская сторона выслала приглашение Александру Григорьевичу. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что Лукашенко его принял. По словам дипломата, приглашение Владимира Путина и согласие белорусского президента — подтверждение единства подходов двух братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны.

Мезенцев обратил внимание на то, что глубинным историческим отношениям России и Белоруссии не могут помешать никакие споры, какие-то вопросы друг к другу, потому что это все проходящее, сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил насчет Парада Победы в Москве: "Поедем, проведем". Белорусский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но он все равно приедет в столицу России.



Как сообщает "Интерфакс", в Москву для участия в торжественном событии также отправились белорусские военные. Перед этим они прошли двухнедельную изоляцию, у каждого из них были взяты пробы на COVID-19. Отсутствие заболевание подтверждено соответствующими документами.

Парад Победы состоится в Москве 24 июня. Известно, что в нем примут участие президенты Сербии и Молдавии Александр Вучич и Игорь Додон, а также американские военные. Кроме того, на парад намерен приехать сербский режиссер Эмир Кустурица.