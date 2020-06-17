ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

Сотрудники управление ФСБ по Свердловской области не участвовали в каких-либо мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Ранее отец Сергий (Романов) заявил на своей странице, что в монастырь приезжали сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ. Якобы они убедились, что в монастыре все спокойно.

Вокруг Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выставил охрану из казаков. Полицейские выезжали в монастырь, поскольку получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории учреждения, подтвердил ранее глава пресс-службы Свердловского областного главка МВД Валерий Горелых. Но, по его словам, эти данные не подтвердились. "Интерфакс" ранее сообщил о выступлении схиигумена. В нем Сергей Романов призвал к неподчинению церковному руководству и властям, назвал пандемию коронавируса COVID-19 мифом, а также пугал созданием "электронного лагеря Сатаны". Затем схиигумен призывал во время самоизоляции открывать храмы и говорил об угрозе чипирования граждан, которое смертельно для них опасно.

После этого Екатеринбургская епархия посчитала заявленрия Сергия Романова ересью и запретила схиигумену служение, а также лишила его права ношения наперсного креста.

Кроме того, в действиях схиигумена усмотрел признаки административного правонарушения Центр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. В его отношении было возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений").

Это дело в отношении Сергия Романова 23 июня рассмотрит суд в Верхней Пышме. По этой статье священнослужителю грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме того, 26 июня поведение схиигумена Сергия рассмотрит церковный суд Екатеринбургской епархии.