Коммунальные службы устраняют причину огромного фонтана в Твери

Коммунальные службы Твери устраняют прорыв трубы из-за которого днем поднялся столб воды до пятого этажа дома. Очевидцы не преминули заснять на телефоны мощную струю из-под асфальта. Видео разнеслось по сети.

ЧП на водопроводных сетях произошло на улице Маршала Конева областного центра днем. Проезжающие автомобилисты не только пытались запечатлеть высоченный фонтан, но и притормаживали, чтобы ополоснуть свою машину. В жару это вдвойне полезно.

Как сообщает ГТРК "Тверь", причина ЧП — авария в период гидравлических испытаний. Коммунальщики уже определили место прорыва и начали ремонтировать.