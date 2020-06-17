УЕФА обнародовал расписание матчей сборной России на перенесенном Евро-2020

Сборная России по футболу узнала даты своих матчей группового этапа на перенесенном чемпионате Европы с 2020 на 2021 год. Ранее стало известно, что турнир пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось.



Сборная России будет вступать в группе "В", где ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Согласно расписанию от УЕФА, Россия сыграет с бельгийцами 12 июня в Санкт-Петербурге, 16 июня также в Северной столице россияне встретятся с финнами, а 21 июня в Копенгагене проведут матч против датчан.



Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах. Помимо ранее упомянутых Петербурга и Копенгагена хозяевами Евро будут также Бильбао, Рим, Баку, Глазго, Лондон, Дублин, Бухарест, Будапешт, Амстердам и Мюнхен.



Турнир был перенесен с лета 2020 на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.