Спасательная операция для тундры: активная фаза сбора нефтепродуктов завершена

В МЧС сообщили, что активная фаза сбора разлившихся нефтепродуктов в Норильске завершена. Глава ведомства Евгений Зиничев также поручил разработать предложения по восстановлению экологии в регионе.

Такой спасательной операции Русская Арктика еще не знала. На помощь местной тундре и рекам в Норильск прилетели со всей страны. Моряки, спасатели, нефтяники — всего больше 700 специалистов. Они провели на реке почти две недели.

К экологической катастрофе привели не только потепление, но и ошибки при эксплуатации. 20 миллионов литров солярки буквально отравили сначала почву, а позже и реку. Резервуар Норильской ТЭЦ оказался не готов к климатическим изменениям. Халатность обошлась в миллиарды рублей.

"Многие сегодня рассуждают, что неплохо бы упростить или исключить экологическую экспертизу каких-либо проектов. На мой взгляд, этого делать ни в коем случае нельзя. Я абсолютно убежден, что экологическая экспертиза не позволит нам допустить такого рода вещи, которые мы сегодня с вами наблюдаем, находясь здесь, на разливе. Потому что мы сегодня с коренными жителями встречались — Арктики Русской. И то, что мы называем для себя чрезвычайной ситуацией, для коренных жителей — это катастрофа. Поэтому, безусловно, мы должны сделать все, чтобы при строительстве каких-либо объектов промышленность, тем более — особо опасных объектов, использовались и обязательно проходили общественные слушания и экологическая экспертиза. Это ни в коем случае отменять нельзя", — считает министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Топливные пятна ловили, откачивали и собирали по всей тундре. Тридцать тысяч тонн токсичной жидкости сейчас находятся во временных хранилищах. С места сбора их вывезут только с наступлением холодов. Еще тысячи кубометров отравленной почвы предстоит обеззаразить.

"Продолжаем мониторить экологическую обстановку, находимся в готовности принять дополнительные меры в случае ее ухудшения. И особое внимание хотел бы обратить на сохранность собранных нефтепродуктов и на условия их хранения", — сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

О первых итогах работы по ликвидации главе МЧС сообщают прямо из лагеря спасателей. Режим ЧС теперь снова регионального уровня, но работы еще продолжатся. Уровень допустимой концентрации вредных веществ в некоторых районах по-прежнему превышен в несколько раз.

"Земля вся была пропитана. Первый грунт сняли, закрыли пленкой, потому что осадки пошли. Стали песком забивать и с песком вынимать шаг за шагом. Но на ручье я уже два дня ловлю снова нефтепроявления", — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Каждый день в отправленных соляркой районах экологи берут десятки проб. Задача — вернуть реку и близлежащие территории к так называемому уровню "нулевого фона". С воздуха топливных пятен уже не видно, но поверхность воды сейчас покрывает невидимая глазу пленка. Справиться с ней помогут сорбенты.

"Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев, коль скоро там в результате повышения и понижения уровня основного русла также скопились остатки нефтепродуктов", — говорит губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Дальше пойдет работа с береговой линией, по очистке мелких проявлений, которые просачиваются именно при дожде, попадают в воду, с этими проявлениями бригады будут продолжать работать", — сообщил первый вице-президент ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко.

Критический этап аварии миновал, считают региональные власти. Тем временем в ее причинах продолжают разбираться следователи. Возбуждено несколько уголовных дел, одно из них — против главы Норильска. Рината Ахметчина обвиняют в халатности.

Эта спасательная операция для тундры оказалась спасительной. Несколько недель ядовитый коктейль отравлял все живое в радиусе нескольких километров. Но даже после того, как большую часть топлива выкачали, местной экосистеме понадобится еще несколько лет, чтобы прийти в себя после такого удара.