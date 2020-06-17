Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель

Александр Новак в интервью Bloomberg назвал комфортную цену на нефть. По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.

Комфортная цена, указанная в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года — $50 за бочку.

По мнению Новака, высокие цены снижают спрос на энергоносители, что приводит к формированию нового кризиса. Превышение фактической цены над той, что в бюджете, позволяет зачислять средства в резервный фонд, отметил министр.

В апреле страны ОПЕК+ смогли договориться о совокупном снижении нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+. Затем сделка была продлена еще на месяц.

В начале июня цена европейского и российского эталонов нефти превышала $43. Эта цена достаточна для начала наполнения Фонда национального благосостояния по бюджетному правилу. Пока Минфин через ЦБ продает валюту из ФНБ для пополнения бюджета из-за выпадающих нефтегазовых доходов после почти двукратного снижения цены нефти, в марте-апреле.

Александр Новак сегодня во время видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех" заявил, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии. Трансляцию проводил канал "Россия 24".

Из-за нового коронавируса жители планеты в ближайшее время сократят автомобильные поездки и путешествие на авиатранспорте: "восстановление будет не таким быстрым".

По словам министра, ранее планировались к 2040 году сокращение доли углеводородной энергетики на 10% за 20 лет. Но прогнозы пересмотрят, темпы сокращения вырастут "и эта доля будет гораздо меньше", — считает Новак.