Более 200 летних лагерей Владимирской области готовы к приему детей

Более 200 летних лагерей Владимирской области готовы открыть свои двери. Как только региональное правительство объявит о третьем этапе снятия ограничений, лагеря заработают. Однако из-за пандемии по коронавирусной инфекции открытие будет возможно при соблюдении санитарных требований.

Так, в этом году вводится одновременные заезд и выезд из лагеря. Временные отлучки подростков, а также родительские дни отменяются. Должно быть организовано круглосуточное дежурство как минимум двух медиков. Они в ежедневном режиме будут измерять температуру детям и персоналу лагеря.

Как передает ГТРК "Владимир", с начала лета работает городской лагерь в онлайн-режиме. Он базируется во Владимирском институте развития образования. Планируется, что за каникулы его посетят более 1000 юных владимирцев.

Напомним, неделю назад, 9 июня на Совете при президенте обсуждали, в том числе летний отдых детей. Как сделать лагеря отдыха безопасными, нужно ли тестировать всех детей и стоит ли отменять родительские дни? Эти вопросы поднимали участники президентского Совета по госполитике в сфере защиты семьи. Еще одна тема — выплаты от государства, которым, как выяснилось, в некоторых регионах, мешает бюрократия. И не менее важный вопрос — вернутся ли школьники за парты в новом учебном году.

Отметим, в регионе сейчас работает уже вторая по счету бригада столичных медиков - они консультируют владимирских врачей, помогают в организации "чистых" и "грязных" зон в медучреждениях. Сегодня московские специалисты поехали в инфекционную больницу Мурома. В то же время, по данным оперштаба, в регионе выявлено 56 новых случаев заражения. Всего зарегистрировано 3685 случаев заболевания. За все время наблюдений всего выздоровело от коронавирусной инфекции чуть более 1900 пациентов, что существенно превышает общее количество заболевших.