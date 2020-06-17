Захарова призвала Twitter к пересмотру подхода к блокировкам

Российский МИД призвал американские интернет-сервисы перестать "выступать в роли цензора". Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта проекта "Лидер России" и других российских страниц и блогов.

"Мы все-таки призываем американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы, перестать выступать в роли цензора. Причем как своей внутренней аудитории, так и зарубежной", – сказала Захарова на брифинге, который транслировал канал "Россия 24".

Захарова также напомнила о блокировке аккаунта проекта "Актуальная политика" якобы из-за "политической пропаганды".

"Видимо, руководство социальной сети полагает, что любые СМИ и блоги, в том числе специализирующиеся на политике, не имеют права высказываться на политические темы? – сказала она. – Или просто у данного ресурса мнение оказалось не соответствующим генеральной линии "Твиттера"?"

По ее словам, администрация соцсети "в очередной раз демонстрирует непрозрачность критериев оценок". Захарова подчеркнула, что руководство соцсети даже не объясняет причин блокировки.

"Вместо этого звучат вообще в принципе ничем не подтвержденные формулировки, – отметила она. – Как бы защищая демократию, зарегистрированные в США площадки используют недемократические, тоталитарные методы".

Официальный представитель МИДа добавила, что администрация соцсети очень выборочно подходит к блокировке аккаунтов: любые нарушения со стороны пользователей, "продвигающих антироссийскую повестку и распространяющих дезинформацию", игнорируются.

Как сообщалось 16 июня, Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов. Администрация конкурса "Лидеры России" отправила руководству соцсети запрос о причинах блокировки своего аккаунта, но ответа не получила.