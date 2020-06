Футбольные фанаты Украины призвали освободить полицейского, убившего Флойда

Украинские футбольные "ультрас" выразили поддержку американскому полицейскому Дереку Шовину, который обвинен в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Фанаты вывесили баннер в поддержку обвиняемого.



"Свободу Дереку Шовину", — гласила надпись на полотне, которое было вывешено во время полуфинального матча Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и "Минаем" (2:0). Баннер попал в телетрансляцию встречи.

There's a #FreeDerekChauvin banner in the Ukrainian cup semi final between Minaj and Dynamo Kyiv. Genuinely appalling when you take into account that it's been up for 20 minutes without anybody caring, and when there's black footballers involved in the game pic.twitter.com/5Ayt6oz04l