Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в дорожно-транспортное происшествие. О случившемся сообщает Reuters.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. Перед машиной Джонсона, когда она была в движении, внезапно появился участник уличной демонстрации. Автомобиль резко затормозил, а в него врезался Range Rover, который ехал следом.

В офисе Бориса Джонсона рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. Демонстранта, который выбежал на дорогу, задержала полиция.