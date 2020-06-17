Машина перевернулась: в ДТП попал глава управления СКР по Дагестану

В серьезную аварию попал внедорожник Land Cruiser 200 исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Олег Потанин. Сам Потанин и двое его подчиненных госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ехавший на большой скорости внедорожник на дороге подрезала другая машина. Land Cruiser 200 после этого несколько раз перевернулся.

Причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс". Травмированного в ДТП Потанина планируется перевезти сначала санавиацией в Махачкалу, а затем отправить на лечение в Москву.