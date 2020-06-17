Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.

Навальный обвиняется в клевете, порочащей честь и достоинство другого лица. Ветеран Игнат Артеменко заявил следствию, что опубликованные оппозиционером сведения не соответствуют действительности.



Ранее сообщалось, что Алексей Навальный разместил в соцсетях видеоролик, в которых были данные, порочащие честь пожилого человека. После этого видео у ветерана случился сердечный приступ.

Теперь Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов.