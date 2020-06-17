Горбачев о "советско-финских переговорах" по поводу Карелии: первый раз слышу

Президент СССР Михаил Горбачев высказался по поводу заявления бывшего финского дипломата о переговорах по вопросу передачи Карелии финской стороне. Как заявил Горбачев в интервью KP.ru, он впервые об этом слышит.

"Вообще, для меня это новость", – сказал экс-президент, комментируя заявления о передаче Карелии.

Ранее ситуацию прокомментировал МИД Финляндии. Там отметили, что страна "не имеет территориальных претензий ни к какой стране".

В финском ведомстве одобрили тот факт, что "ученые свободно и в критическом духе обсуждают исторические вопросы", передает ТАСС. Однако, как сообщил агентству представитель министерства, у МИД Финляндии нет позиции по поводу данных, представленных в книге бывшего дипломата.

Ранее финские СМИ сообщили о советско-финских переговорах о передаче Карелии, сославшись на новую книгу бывшего дипломата Юкки Сеппинена. На эти сообщения отреагировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Пушков. Он назвал такое развитие событий весьма вероятным. Однако член Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе отметил, что при СССР у Финляндии не было шансов заполучить Карелию.