Названа причина задержки поездов на зеленой ветке московского метро

Около 19 часов в соцсетях стали появляться сообщения и фотографии большого скопления людей на платформах зеленой – Замоскворецкой – линии столичного метро. Сообщалось, что поезда шли с большими интервалами.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что поезда в сторону центра столицы на Замоскворецкой линии шли с увеличенными интервалами из-за технического осмотра состава в районе станции "Технопарк" из-за подозрения на неисправность.

В пресс-службе Московского метро утверждают, что движение поездов уже восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

Там также подтвердили, что ранее для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветке были незначительно увеличены интервалы движения поездов.

"Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", — отметили в пресс-службе столичной подземки.