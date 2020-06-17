Птенцы под крылом. Этери Тутберидзе вернулась к своим подопечным после карантина

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась к работе со своими подопечными, которые уже тренируются на подмосковной базе в Новогорске. Специалист проходила карантин.



Тутберидзе была вынуждена провести две недели на карантине после своего возвращения из США, куда она ездила к своей дочери Диане Дэвис. О возвращении Этери на работу сообщил президент Фигурного катания России на коньках Александр Горшков.



"Она отсидела две положенные недели на карантине, вернувшись из США, и приступила к работе", — признался президент ФФККР в интервью ТАСС.



Напомним, что большая часть группы Тутберидзе заехала на базу 25 мая. Припозднилась лишь олимпийская чемпионка Алина Загитова. Присутствуют на сборе также и Алена Косторная с Анной Щербаковой.