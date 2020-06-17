Парад Победы в столице Карелии проведут 30 сентября

В Карелии парад Победы решено провести 30 сентября. Он объединит сразу три знаковые даты — 75-летие Великой Победы, 76 лет со дня освобождения Карельской республики от фашистов и 100-летие региона. Об этом ГТРК "Карелия" сообщили в правительстве региона.

Стоит отметить, что именно 30 сентября 1944 года карельский край полностью освободили от вражеских захватчиков. С этого дня началось восстановление мирной жизни.

По традиции парад пройдет на площади Кирова Петрозаводска. В нем примет участие военная техника ЗВО, а также войска территориального гарнизона и силовых ведомств.

Согласно указу президента, губернаторам дано право самим назначать дату проведения парада Победы в условиях эпидемии по коронавирусу. Поэтому глава республики Карелия Артур Парфенчиков поставил в известность командующего войсками Западного округа генерал-полковника А.А. Журавлева о не проведении торжественного парада 24 июня.

Вместе с тем, в День памяти и скорби, 22 июня жителей Карелии приглашают принять участие в акции "Свеча памяти". Всероссийская акция в этом году проводится в онлайн-формате. Каждый год 22 июня по всей России зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году из-за пандемии коронавируса "Свеча памяти" пройдет в виртуально: каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн.