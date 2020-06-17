Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

В США – массовые увольнения полицейских на фоне протестов против жестокости правоохранительных органов. В отставку подали уже десятки офицеров. При отсутствии должного контроля происходящее на улицах все больше напоминает анархию: только за последние часы в штате Вирджиния снесли сразу несколько памятников конфедератам. Досталось и классике литературы – из школьных библиотек изымают "Убить пересмешника" Харпер Ли и даже "Приключения Гекельберри Финна" Марка Твена. Ну а место убийства афроамериканца Джорджа Флойда неожиданно стало местом, где теперь отправляют религиозные обряды.

Джордж Флойд – икона американского протеста. К святым его имя пока не причисли, но на проспекте его имени любой желающий может покреститься. Купель устроили в Миннеаполисе, в двух шагах от места, где Флойда задушил полицейский. Несколько недель назад здесь митинговали тысячи, а сейчас сотни крестятся. Просветление участники называют формой протеста.

Только на Бога оставалось уповать владельцу этого автосервиса в Сиэтле: ему с соседями не повезло. Гараж находится рядом с зоной отчуждения, в которой вся власть – у толпы. Анархисты захватили несколько улиц, а накануне они штурмовали его боксы, но полиция на помощь не пришла.

"Я звонил им раз восемь, десять, может быть одиннадцать, и они просто отвечали мне, что не приедут. Они не приедут в этот район", – рассказал владелец гаража.

Вандалы разбили несколько стекол, и только винтовка, которую достал сын бизнесмена, остановила толпу. Не получая помощи от полиции, владельцы магазинов нанимают частных охранников. Горожане в огороженной зоне живут, как в аду.

"Мой друг, который оказался в зоне, подконтрольной протестующим, рассказал мне, что после 8 часов вечера он больше не выходит на улицу без оружия. Многие владельцы магазинов и предприятий там вынуждены закрываться. Они не могут осуществлять поставки, не могут гарантировать безопасность сотрудников", – отметил местный житель Эри Хоффман.

Если не навести порядок, то хотя бы успокоить протестующих может указ президента США Дональда Трампа, подписанный накануне. Администрация представила свой план полицейской реформы. Появится федеральный стандарт службы, патрульным распишут, в каких случая и какую силу можно применять.

"Я выступаю решительно против радикальных и опасных усилий по разгрому, демонтажу и роспуску наших полицейских департаментов, особенно сейчас, когда мы достигли самого низкого уровня преступности в новейшей истории. Американцы знают правду: без полиции – хаос, без закона – анархия, а без безопасности – катастрофа", – заявил Трамп.

Президента-республиканца не слышит столичная мэр-демократ. В Вашингтоне проходят общественные слушания по полицейскому бюджету. Ежегодная рутина, только раньше в них участвовала пара десятков горожан, а сейчас – 16 тысяч человек. Все в один голос выступают за сокращение финансирования.

Столичные общественники считают, что вашингтонская полиция предвзята к чернокожим. На здешних улицах 72 процента задержанных – это афроамериканцы, при том, что их доля среди населения всего 40 процентов. Особенно, жалуются правозащитники, достается чернокожим подросткам. Их патрульные останавливают в 10 раз чаще, чем их белых сверстников.

Свое решение проблемы предлагают конгрессмены. И республиканцы, и демократы представили планы преобразований в полиции, не забыв упрекнуть друг друга в бездействии.

"Сколько людей должно умереть на наших улицах и сколько людей должно пострадать от унижений? Пришло время для решительных перемен, или мы будем возвращаться к этому снова и снова! Мы должны сделать так, чтобы в Америке закончился этот ужас", – сказал сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Ужас в Америке многосерийный. Митингующие недовольны настоящим, да и прошлое им покоя не дает. От побережья до побережья – кампания по борьбе с памятниками. В Вирджинии, Нью-Мексико, демонтируют неугодные постаменты. Под горячую руку в очередной раз попал не конкистадор и даже не конфедерат – Христофор Колумб, первооткрыватель Америки, простоявший в одном из парков Сент-Луиса 140 лет.

Директор парка решил: Колумб – символ пренебрежения к коренным народам Америки, то есть к индейцам. Их в США всего 2 процента населения. Но те, чьих предков по дороге слез гнали с исконных земель в резервации, не митингуют против расизма и полицейского произвола. Коренные американцы одобряют снос памятников.

"Сейчас мы наблюдаем переосмысление многих вопросов, к которым мы пытались привлечь внимание с 1970-х годов. Сноса памятников недостаточно, если мы не начнем менять систему образования и мировоззрение людей", – считает представитель Ассамблеи штата Калифорния Джеймс Рамос.

Книги пока не жгут, но из школьных библиотек уже изымают: "Приключений Гекельберри Финна" и "Убить пересмешника" на партах больше не будет. Объяснили это тем, что романы Марка Твена и Харпер Ли некоторых школьников могут оскорбить.