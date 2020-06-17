Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

В Новодевичьем монастыре в Москве возобновились реставрационые работы, прерванные на время режима ограничений. Уже в этом году строительные леса снимут еще с девяти объектов архитектурного ансамбля, включенного ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Старинная обитель, основанная почти пять веков назад, возвращает свое былое величие. Сегодня масштаб проведенных работ оценил Сергей Собянин. Как преображается один из красивейших памятников Москвы?

Белое кружево на красном кирпичном полотне — колокольня Новодевичьего монастыря отреставрирована от и до, снаружи и внутри. В центре — старинный механизм колокольных часов, отремонтированный мастерами.

Масштаб реставрационных работ — они идут почти в каждом строении. Восстанавливают внутреннее убранство Смоленского собора 16 века. За поздними наслоениями специалисты обнаружили древние росписи.

Реставраторы работают в экстремальных условиях. Специалисты делают раскрытие, определяют исторический цвет фрески и укрепляют ее. В эти отверстия уже введен клеевой раствор.

Миллиметр за миллиметром тонким инструментом от пыли чистят семнадцатиметровый иконостас.

— Мы берем ватку, делаем жгутик, окунаем ее в универсальный растворитель. Удаляем загрязнения, очень бережно, чтобы золото не повредить.

Иконостас Духовской церкви — он меньше, но история его уникальна — чудом сохранился во время пожара. Дерево почти не пострадало.

Монастырь, основанный Василием III в начале 16 века в память о возвращении Смоленска, на два века стал местом заточения монарших особ. Заместитель начальника отдела технадзора по художественно- реставрационным работам ФГТУ ДСР Ирина Тяпкина рассказала:

— В палатах царицы Марии Алексеевны, сестры Петра I, в процессе реставрации были обнаружены фрагменты росписи на стене. Это произведение довольно-таки уникально, редко встречается, аналогов очень мало.

Бок о бок с реставраторами и строителями работают археологи. Замена коммуникаций превратилась в раскопки. Проект приходилось менять трижды.



Все работы обещают завершить к 500-летию монастыря — к 2024 году. Несмотря на вынужденный перерыв, намерены уложиться в срок.

"У нас получилось устоять и остаться в сроках. Объект реставрируется в течение нескольких лет. Конечно хочется, чтобы побыстрее была возможность и приходить сюда молиться, и на экскурсии", — рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"Видно, что работы продвинулись. Огромное количество объектов либо отреставрировано, либо находится в стадии реставрации", — отметил Сергей Собянин.

Благоустроены монастырская набережная и парк, изумрудным ковром обрамляющий жемчужину московского барокко — признанное достояние всего человечества.