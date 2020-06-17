Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

Научным прорывом в лечении коронавируса назвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследование британских ученых. Они доказали, что противовоспалительный препарат "Дексаметазон" значительно снижает риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19. Что о выводах британских коллег думают российские вирусологи и кому такая терапия действительно может спасти жизнь, а для кого оказаться опасной?

Противовоспалительный препарат "Дексаметазон" стоит всего 5 фунтов стерлингов за упаковку, но ученые из Оксфорда доказали, что он дает реальный шанс выжить при тяжелой форме заболевания от коронавирусной инфекции. Применение этого лекарства на 35 процентов снижает риск смерти среди пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, и на 20 процентов – среди тех, кто находится на кислородном лечении.

"Мы были ошеломлены, когда увидели результаты: они были феноменальны. Если бы мы знали о свойствах препарата 4-5 месяцев назад, мы бы спасли тысячи жизней", – отметил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.

Упущенного не вернешь, исследование и так проводилось в максимально сжатые сроки. Заявка была подана в феврале. Британское правительство тут же выделило на испытание 25 миллионов фунтов стерлингов.

"К 19 марта у нас был первый доброволец. Испытание длилось 10 дней. Через 8 недель у нас было 10 тысяч добровольцев. Никогда еще испытания в нашей стране не проводились с такими скоростью и масштабом", – признался профессор Оксфордского университета Мартин Лэндрэй.

"Дексаметазон" был разработан 63 года назад. Этот стероид включен в список жизненно необходимых лекарств. Его используют во время тяжелых воспалительных заболеваний, например, при отеке мозга. В России его также применяют для лечения COVID-19, но открытие британских коллег революционным не считают.

"У нас по-прежнему все-таки много вопросов к этой терапии. Она не может быть использована у всех пациентов, – пояснил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. – В частности, есть пациенты с тяжелым сахарным диабетом, с артериальной гипертензией, с метаболическими нарушениями, с язвой желудка, наконец, где эта терапия просто-напросто приводит к неблагоприятным последствиям".

В любом случае, это не вакцина от коронавируса, за которой идет гонка по всему миру. В разработке 120 проектов по созданию лекарства, которое сможет защитить человечество от коронавируса. В исследования вкладываются огромные деньги – в совокупности речь идет о миллиардах долларов, при том, что результат неизвестен. Эксперты напоминают, что за 30 лет экспериментов так и не удалось создать официально признанной вакцины против СПИДа.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ("Астразенека") готова изготовить два миллиарда доз вакцины, которую разработали ученые из Оксфорда. До конца лета препарат должен пройти третью – решающую – стадию клинических испытаний. На завершающем этапе его будут испытывать в Бразилии и США. Шансы на то, что вакцина будет признана эффективной, по оценкам ее создателей составляют 80 процентов.

"Я хотел бы остановить внимание на том, что мы имеем дело с патогеном, имеющим свойство мутировать. Вероятность мутации высока", – заявил ученый Джек Риган, глава компании LexaGene.

На этой неделе на людях начнут испытывать еще один британский препарат. Он разработан Имперским колледжем Лондона. Не хотят отставать в Германии, где федеральное правительство вложило 300 миллионов евро в фармацевтическую компании Cure Vac ("Кьюрвак"), купив 23 процента ее акций. У Cure Vac уже есть разрешение на клинические испытания своей вакцины. Недавно эту компанию собирался перекупить для нужд США Дональд Трамп. Министр экономики Германии Петер Альтмайер ответил американскому президенту по-английски: "Германия не продается: мы не продаем свои ценности".

Похожая история во Франции, где президент Эммануэль Макрон посетил научно-производственный центр фармацевтической компании Sanofi ("Санофи"). Он заявил о намерении восстановить способность страны производить все необходимые лекарства на своей территории и обещал щедрые инвестиции.

"Сегодняшний день – важная веха в нашей стратегии по созданию в стране центра мировых исследований", – сказал Макрон.

Месяц назад компанию Sanofi обвиняли в том, что она собирается в приоритетном порядке предоставить вакцину от коронавируса пациентам в США. Европу раздражает активность американцев, которые скупают перспективные проекты. В Соединенных Штатах действует государственная программа по поддержке исследований в этой сфере, она называется "Операция "Сверхъестественная скорость". Бюджет – 10 миллиардов долларов. Деньги вкладываются в перспективных разработчиков по всему миру. Например, в оксфордский проект вакцины США вложили миллиард долларов под гарантии того, что в случае успеха им будут поставлены 400 миллионов доз препарата.