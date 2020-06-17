Танки на выход: Красная площадь готова к репетиции Парада Победы

Танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы — военная техника готовится к Параду Победы. Он состоится ровно через неделю — 24 июня. В этот же день 75 лет назад на Красной площади были повержены знамена разгромленного фашистского рейха. Сегодня военным предстоит отработать все детали юбилейного шествия. А заодно представить публике новые, никогда прежде не появлявшиеся на параде машины.

Колонна выезжает из центра временного размещения техники в столичных Мневниках и берет курс на Красную площадь.

Впереди — целый батальон легендарных танков Т-34. Всего — порядка 30 машин. На них уже равняются все остальные — современные танки "Армата", зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и С-400 "Триумф", мобильные стратегические комплексы "Яр". Всего больше двухсот единиц техники.

"Мы сегодня передвигаемся на БМП-3, — рассказывает, наполовину высунувшись из люка, Евгений Давыдов. — Боевая машина пехоты. Комбинированное вооружение, легкая и надежная броня. Невероятно маневренная и подвижная машина".

Экипаж ведет машину в экстремальных условиях. Температура за бортом — плюс 30 градусов. Внутри — еще жарче. Тем не менее, обязательны маска и дистанция.

"Да, это тяжело, но приходится, — поясняет механик-водитель БМП-3 Дмитрий Федоров. – У меня — чувство гордости, потому что у самого два прадеда воевали, дошли до Берлина, вернулись живыми".

Скорость движения колонны — 40 километров в час. Синхронность идеальная. Парад Победы в 2020 году богат на премьеры. Впервые по Красной площади проедут более двадцати образцов современной техники. Это и зенитные ракетные системы, и модифицированные танки, и БМП с новыми боевыми модулями. Еще одной премьерой станет береговой ракетный комплекс "Бал". Под таким лиричным названием скрывается настоящая армейская мощь.

Триумфальная площадь. Поворот с Садового на Тверскую. Посмотреть за прохождением техники собрались сотни зрителей.

Эмоции у зрителей неподдельные. Ведь впервые в этом году мы не увидели Парада Победы 9 мая. И вот дождались!

"Этот парад для нас, несмотря на то, что его пришлось отложить, имеет очень большое значение, — признаются зрители. — Мы рады, что все-таки он состоится".

"Красиво, мне нравится, — рассказывает иностранный турист. — Но это не первый раз, это уже много лет. И я — не русский. Но я давно живу здесь, мне очень нравится".

— А сами откуда?

"Италия", — отвечает он.

"Эмоции просто обалденные, сумасшедшие. Наконец-то знаменательный для нашей страны парад состоится", — делятся эмоцией зрители.

"Я впервые вижу на таком расстоянии технику, — признается еще один зритель. — Я думаю, что на сам парад я буду изолироваться, как нам всем рекомендуют. А сегодня выпал такой шанс. Я в восторге!"

Весь маршрут от Мневников до начала Тверской занимает полтора часа. Уже здесь перед Манежной площадью техника выстраивается в механизированные колонны.

А дальше репетиция Парада Победы продолжится уже на Красной площади 17 июня после 22 часов. На брусчатку выйдут более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.