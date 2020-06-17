Стартап бывшего замминистра связи представил электрический автобус

Британский стартап Arrival, который основал бывший замминистра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов, показал концепт полностью электрического автобуса. Его прототип выглядит как обычный городской транспорт - с четырьмя колесами, панорамными окнами и большим количеством сидячих мест, - но с вкраплением высокотехнологических решений.

Прежде всего, салон электробуса Arrival оборудован массой экранов, на которых отображается информация о предстоящих остановках, пишет The Verge. Дисплеи висят и снаружи, оповещая пассажиров, в какие двери удобнее всего заходить для посадки.

Собственные тачскрины есть и у водителя - в духе тех, которыми оснащаются Tesla Model 3 и Model Y. Как на электрокарах Илона Маска, панели показывают детали маршрута и заменяют некоторые физические элементы управления, которые обычно находятся в кабине.

Когда проект будет запущен в производство, в компании не уточнили.

Arrival - разработчик технологий и оборудования для электромобилей - был основан в 2015 году. Численность его сотрудников превышает 800 человек. Штаб-квартира стартапа расположена в Лондоне, а центры разработок - в США, России, Голландии, Германии и Израиле.

В январе этого года компания UPS, которая специализируется на экспресс-доставке и логистике, заказала у Arrival 10 тысяч электрокаров. Сумма контракта оценивается в 400-600 миллионов евро.