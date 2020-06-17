Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев устроил очень дорогое ДТП в Москве. На улице 1905-го года на своем автомобиле Porsche Panamera он вдруг решил развернуться и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Porsche Cayenne и Audi.

Только чудом в аварии никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили у Ишаева алкогольное опьянение. Сейчас он находится в отделе полиции, сообщает "Россия 24".



Это не первое происшествие с участием внука Виктора Ишаева. В марте 2017 года его Mercedes столкнулся с фурой и двумя легковыми автомобилями на МКАД. Молодой человек при этом гнал свою машину со скоростью 240 километров в час.