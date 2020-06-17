"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом", Смолов не забил и был заменен

Футбольная "Сельта", ведущая в текущем сезоне чемпионата Испании борьбу за выживание, не смогла добиться победы в матче 29 тура против "Вальядолида". Встреча завершилась в нулевую ничью.



Не помог команде из Виго и российский нападающий Федор Смолов, вышедший на поле в стартовом составе. 30-летний форвард покинул поле без гола, заработал желтую карточку и был заменен на 64 минуте.



Вырвать три очка у "Вальядолида" "Сельта" могла за 20 минут до завершения основного времени матча, когда получила право на пенальти. Однако удар капитана галисийцев Яго Аспаса парировал голкипер соперника. Итог 0:0.



После 29 туров "Сельта" набрала 27 очков и занимает 17 строчку в таблице. Отрыв от зоны вылета — 2 очка. "Вальядолид" же набрал 33 очка, занимая 14 место.