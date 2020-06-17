Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил режим односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции подразумевают под собой продление режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна. Сохранятся рестрикции, введенные на основании ряда указов президента, сообщает ТАСС.

Трамп считает, что действия и политика Пхеньяна продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Изначально принятые Вашингтоном меры были направлены на предотвращение распространения КНДР оружия массового уничтожения, а также средств его доставки.