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Коронавирус 8 минут назад

17 июня 202023:49

Безопасно и эффективно: Ольга Изранова о сути действия дезинфицирующих тоннелей

Безопасно и эффективно: Ольга Изранова о сути действия дезинфицирующих тоннелей

В России впервые с апреля за сутки выявили менее 8 тысяч человек, которые заражены коронавирусом — это официальные данные с сайте стопкоронавирус.рф. Более того выздоравливающих почти в полтора раза больше, чем тех, у кого выявляют болезнь. Эпидемия отступает. Быстрее всего она отступает в столице. В других регионах ситуация пока разная. И вот интересная новость: пресс-секретарь президента России подтвердил, что для дезинфекции в Кремле используют дезинфицирующие тоннели. Это просто невероятная разработка российских инженеров. Такое устройство, такой тоннель позволят быстро, буквально за несколько секунд, обеззаразить одежду вошедшего в него человека. Создали этого чудо агрегата сейчас с нами на связи  Ольга Изранова, генеральный директор завода "Моторные технологии".

- Здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Скажите, пожалуйста, спрос на ваши чудо-тоннели, видимо, должен был взлететь после подтверждения из Кремля, что их действительно используют в Кремле и в резиденции президента.

- На самом деле, да, мы являемся производителями данного оборудования, мы начали его делать совсем недавно. Я могу сказать, что наши производственные площадки, в принципе, были загружены заказами до конца июня, то есть, все, что нужно делать оперативно, мы старались делать. И, в общем-то, заказы у нас были, пользовались популярностью до всей этой истории с ней, которая сейчас происходит. Поэтому я не могу сказать, что мы жаловались на заказы раньше.

- Расскажите немножко про этот тоннель, Ольга Валерьевна. Он дает 100-пороцентную защиту. Заходишь в него, со всех сторон опрыскивают, я так понимаю, дезинфицирующим раствором. Как это работает?

- Может быть, я кого-то разочарую, но на самом деле это никакое не ноу-хау. Мы просто придумали машину.  Вернее, мы не придумали даже — такие машины существуют и, насколько мне известно, даже есть производитель в России. К сожалению, реально я не смогла получить предложение от таких производителей, но, тем не менее, мы действовали очень просто: мы зашли на сайт Роспотребнадзора, посмотрели, какие средства рекомендуются для дезинфекции, которые безопасны для человека, но эффективны. Там есть целый реестр. Мы связались с производителями, они нам выслали инструкции и подтвердили, что средства могут отлично работать, если их использовать в мелкодисперсном состоянии, то есть, это рекомендованная концентрация. Мы собрали машину, в которой можно использовать любое рекомендованное производителем средство для дезинфекции. Средства эти известны, известны еще с советского времени. И я могу сказать, что здесь все достаточно просто. И наша машина просто позволяет это делать достаточно оперативно, эффективно, качественно. И опять же повторюсь: мы не единственные, кто такие машины пытается делать.

- Ольга Валерьевна, мы видим, что опрыскивают человека полностью. А эти средства дезинфицирующие, часть по крайней из них, я не знаю, какие используете вы, они на спиртовой основе. Человек не может напиться, пройдя через ваш туннель?

- К сожалению, на спиртовой основе для того, чтобы напиться, использовать средство нельзя, потому что спирт в мелкодисперсном состоянии воспламеняется. Там используются средства на основе хлора, которые получаются путем электрохимической реакции. И эти средства безопасны при попадании на слизистые, при попадании в дыхательные пути, о чем сообщают производители данных средств.

- Спасибо большое.

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