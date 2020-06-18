"Наполи" завоевал Кубок Италии, обыграв в финале "Ювентус"

На Апеннинском полуострове определился новый обладатель Кубка Италии по футболу. Им стал "Наполи", обыгравший в финальном матчем"Ювентус". Матч проходил на римском стадионе "Олимпико".



В основное время матча футболисты обеих команды отметиться забитыми голами не смогли и 90 минут встречи завершились нулевой ничьей. Победителя предстояло выявить в серии послематчевых пенальти.



Точнее в ударах с 11-метровой отметки были футболисты из Неаполя — 4:2. И именно они и выиграли Кубок Италии. Для них этот трофей стал шестым в клубной истории. "Ювентус" по-прежнему удерживает статус самого титулованного клуба турнира (13).