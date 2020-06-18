Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в течение последних суток в Москве скончались еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в столице умерли 3 483 человека с таким диагнозом.

В стране общее число летальных исходов уже более 7,5 тысячи. За период эпидемии в России выявлено свыше 550 тысяч случаев заражения, более чем половине инфицированных удалось справиться с болезнью, сообщает телеканал "Россия 24".