Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 53 тысячи человек. Больше всего заболевших и умерших — в столичном регионе. А все потому, что власти не приняли вовремя ограничительных мер, говорят наблюдатели.

У здания парламента Швеции приспущены флаги, в зале непривычно мало людей. Соблюдая социальную дистанцию, депутаты проводят минуту молчания. Тишину прерывают звуки горна. "Эта минута посвящена всем тем, кто потерял работу, здоровье, жизнь. А также тем, кто пережил потерю близкого человека. Прежде, чем мы продолжим борьбу с пандемией, мы вместе отдадим дань их страданиям, их жертве", — говорит спикер парламента Швеции Андреас Норлен.

Нужна ли была эта жертва? Таким вопросом задаются во всем мире и в самой Швеции. Число погибших от коронавируса в стране превысило 5 тысяч человек. Именно этому скорбному рубежу посвящено заседание и памятные мероприятия. Сорок умерших в день — серьезные цифры для небольшой страны. Пенсионерка Ингрид Ландвралл возмущена: "Наша стратегия не похожа ни на чью больше. Мы не закрывали страну, мы все это время пускаем людей с коронавирусом из Италии и из других стран".

Швеция пошла своим путем, но на нем не удержалась. Карантин не вводили, магазины и кафе оставались открытыми. Среди причин власти называли то, что жесткие ограничительные меры трудно удержать на протяжении длительного времени. Печальный результат шведского эксперимента — один из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения. Несмотря на растущую критику со стороны оппозиции, шведское правительство упорно отстаивает свой метод контроля за распространением коронавируса.

Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отмечает: "Шведы думали, что они с самого начала справятся. Их главный врач-эпидемиолог считал, что система здравоохранения мощная и будет меньше летальность. В результате получилось, что скорость распространения вируса очень высокая оказалась. И, конечно, система здравоохранения не справляется. Много больных, много тяжелых, много погибших. Это бьет по властям. Такие мотивы привели к тому, что они ввели ограничительные меры, но сейчас они уже не имеют смысла. Уже геометрическая прогрессия, вводить ограничительные меры поздно. Их соседи — Норвегия, Финляндия — ввели меры, поэтому разительный контраст по заболеваемости, летальности. Поэтому сейчас даже нет контактов у шведов с норвежцами, с Финляндией, с ближайшими странами".

Ближайшие страны, которые еще в марте ввели ограничения, теперь из них выходят. В Финляндии эпидемия пошла на спад, власти отменили чрезвычайное положение. В Норвегии разрешили посещение баров. Число подтвержденных случаев продолжает сокращаться в Дании. Там уже принимают туристов из Германии.

В то время, как внутри Европы вновь открываются границы, по крайней, мере семь стран запретили шведам въезд. Теперь граждане Швеции говорят, что они оказались наказаны за стратегию их правительства.