В центре Москвы горела гостиница

В здании гостиницы, расположенной в историческом центре Москвы — в Певческом переулке – произошел пожар. В результате инцидента были эвакуированы десятки людей.

По данным источника в экстренных службах, загорелась крыша здания, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К настоящему времени пожар полностью потушен, передает ТАСС

Для ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава", — отметили в ведомстве.