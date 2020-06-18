Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать

В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Авторы отмечают, что мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха, из-за них в домах появляются тараканы и грызуны, растет риск возникновения пожаров. Как пишут "Известия", общественники предлагают наделить управляющие компании правом закрывать мусоропроводы, если жильцы систематически нарушают правила их использования, а работы по консервации при этом оплатят собственники жилья.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора отходов, в котором содержится отказ от мусоропроводов в проектируемых домах, напоминает телеканал "Россия 24".