Аризона в огне

Лесной пожар в американском штате Аризона стал крупнейшим в стране. За неделю он вдвое увеличился в размерах. По данным властей Национального леса Тонто, возгорание разрослось по меньшей мере до 36 тысяч гектаров. Из пострадавших районов эвакуированы сотни людей, в тушении огня задействовано более 400 пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате человеческой деятельности, а сильный ветер и засуха способствовали быстрому распространению огня, сообщает телеканал "Россия 24". Расследование причин начала пожара продолжается. Информации о жертвах нет.