В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

Члены избиркомов каждый день отправляются в труднодоступные и отдалённые районы нашей страны, чтобы привезти жителям и военным бюллетени. Прилетели вертолёты и на заставы северного побережья Кольского полуострова.

Дезинфекция обязательна для всех. Как и маски. Паспорт только на расстоянии. Рекомендации санитарных врачей здесь исполняют с военной дисциплиной.

Явка здесь всегда 100% — в дни голосования военные несут боевые вахты попеременно, чтобы высказаться свое мнение могли все без исключения. Для многих — это первое в их жизни голосование.

Большой земли здесь не видят от нескольких месяцев до года, вокруг на сотни километров только тундра, поэтому каждый визит представителей избиркомов — как праздник. И если военные здесь меняются раз в несколько месяцев, то некоторые гражданские живут десятилетиями.

За полный рабочий день удается посетить всего 5 участков общей численностью в 60 человек, но даже ради одного голоса избирательные комиссии готовы преодолевать сотни км.

"Мы все равно заранее понимали, что оно состоится, все равно заранее мы готовились. Участки, в принципе, у нас всегда сформированы, они из года в год одни и те же, оборудование есть мы можем провести голосование в любой момент", — рассказала Мария Кливанская, председатель Кольской ТИК Мурманской области.

На отдаленные заставы и посты северного побережья Кольского полуострова, можно добраться только морем или на вертолете. Ни пешком, ни колесной техникой — не получится.

Облеты и объезды отдаленных территорий в регионе продолжатся.