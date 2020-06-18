На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.

По словам специалистов, изменения погодных условий связаны со смещением антициклона на запад. Накануне температура воздуха в Москве поставила новый рекорд, достигнув отметки 31,4 градуса. Это было самое жаркое 17 июня за последние 128 лет, напоминает телеканал "Россия 24".