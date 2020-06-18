18 июня 202006:08 Андрей Сапегин

Город трудовой доблести - Уфа

Город трудовой доблести - Уфа

Каждый третий танк и боевой самолет заправлялись башкирским горючим во время Великой Отечественной войны. Там же, в Уфе построили броневой дивизион. Теперь город — один из 20-ти претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Самых достойных определят 1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции.

Нефтяник, рабочий, женщина-хлебороб. По памятнику Труженикам тыла в Уфе можно изучать подвиг башкирской столицы в годы войны. Нефтяник — одна из центральных фигур. Каждый третий танк и боевой самолет заправлялись башкирским горючим.

"Продукция Уфимского нефтеперерабатывающего завода шла на Сталинград. Сталинград мы отстояли, во многом благодаря продукции Саратовского и Уфимского НПЗ", — считает Энгель Зайнетдинов, учёный, историк нефтедобычи Башкирии.

В Уфе делали и паровозы — к примеру, целый броневой дивизион из 4 бронепоездов был построен на Уфимском тепловозоремонтном заводе. Выпускали средства связи для ВМФ и для танковых подразделений, шили обмундирование. Всего в Уфу были эвакуированы больше 40 предприятий, и, пожалуй, главным заводом, внесшим вклад в Победу, стал Уфимский моторостроительный.

"Если до войны на уфимском моторостроительном выпускали двигатели для комбайнов, то во время войны, когда был эвакуирован рыбинский завод, у нас начали производить двигатели для истребителей и штурмовиков", — рассказывает Лилия Нурасова, заведующая отделом научно-просветительской работы Республиканского музея боевой славы.

Теперь ОДК УМПО — Уфимское моторостроительное производственное объединение — одно из виднейших в мире. Турбореактивные и газотурбинные двигатели, узлы для вертолетов, перспективные разработки. Их продукция стоит на истребителях Су, Мигах, на вертолетах Ми, Ка. Но начиналось все в 41-м — почти каждый третий самолет, воевавший в годы войны, летал с уфимскими двигателями. УМЗ выпустил больше 51-й тысячи моторов.

"Вообще промышленное производство за годы войны в Уфе возросло в пять раз. А такая отрасль, как машиностроение, высокоточное фактически было создано в годы войны. Доля машиностроения выросла более, чем в 30 раз", — отмечает Ирек Ялалов, сенатор СФ от Республики Башкортостан.

Сейчас Башкортостан выпускает 3 процента всей сельхозпродукции в России. Но и тогда, в годы войны, республика давала продовольствие и фронту, и тылу. И в полях, и в цехах едва ли не половина работников были — дети и женщины.

Несмотря на голод, на невыносимые условия труда, на нехватку жилья. Выполняли и перевыполняли план, создавали новые производства и приближали победу. Так что вполне вероятно 1 июля уфимские нефтяник, рабочий, труженица села с детьми станут официально жителями "Города трудовой доблести".

Сейчас

06:05

На Россию надвигается похолодание

05:19

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

03:41

В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

02:37

ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 превысило 8 миллионов

01:21

Джон Болтон написал скандальные мемуары

00:51

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

00:37

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

1 час назад
Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

6 часов назад
Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

9 часов назад
США: ни дня без протестов

США: ни дня без протестов

26 минут назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
18:00

Репетиция парада Победы в Москве
Все трансляции
От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

8 часов назад
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

6 часов назад
На Россию надвигается похолодание

На Россию надвигается похолодание

41 минута назад
Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

7 часов назад
Мемуары Джона Болтона вызвали скандал

Мемуары Джона Болтона вызвали скандал

5 часов назад
Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

6 часов назад
В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

41 минута назад
Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

6 часов назад
Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

7 часов назад
Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

13 часов назад
Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

5 часов назад
Игорь Николаев рассказал, что нападение на него в подъезде было заказом

Игорь Николаев рассказал, что нападение на него в подъезде было заказом

15 часов назад
Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

12 часов назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

16.06.2020 11:47
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

8 часов назад
Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

8 часов назад
Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

8 часов назад
"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

8 часов назад
Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

9 часов назад
Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

9 часов назад
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

9 часов назад
Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

9 часов назад
Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

10 часов назад
Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

10 часов назад
Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

11 часов назад
Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

11 часов назад
Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

11 часов назад
Раскрыты подробности о следующем большом обновлении Windows

Раскрыты подробности о следующем большом обновлении Windows

12 часов назад
В Швеции предложили снести памятник Карлу XII и поставить статую Греты Тунберг

В Швеции предложили снести памятник Карлу XII и поставить статую Греты Тунберг

12 часов назад
Шесть футболистов "Ростова" заболели коронавирусом. Команда садится на карантин

Шесть футболистов "Ростова" заболели коронавирусом. Команда садится на карантин

12 часов назад
Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

13 часов назад
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

13 часов назад
Минпросвещения утвердило дату первого ЕГЭ

Минпросвещения утвердило дату первого ЕГЭ

13 часов назад
"Вова, выходи!": обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

"Вова, выходи!": обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

14 часов назад
"Бражничаем" и выходим из похмелья: Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса"

"Бражничаем" и выходим из похмелья: Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса"

15 часов назад
ФСБ опубликовала видео задержания участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба

ФСБ опубликовала видео задержания участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба

17 часов назад
Бабушка родила своих собственных внуков

Бабушка родила своих собственных внуков

17 часов назад
Не только алкоголизм: как самому понять, что печени нужна помощь

Не только алкоголизм: как самому понять, что печени нужна помощь

17 часов назад
Новое открытие в Вульчи: найдено 2700-летнее этрусское захоронение

Новое открытие в Вульчи: найдено 2700-летнее этрусское захоронение

17 часов назад
Роковой обрыв чемпионки. Скалолазка разбилась недалеко от дома

Роковой обрыв чемпионки. Скалолазка разбилась недалеко от дома

17 часов назад
"Яндекс" встроил "Музыку" в "Навигатор"

"Яндекс" встроил "Музыку" в "Навигатор"

18 часов назад
Американские "рапторы" сопроводили российских стратегов

Американские "рапторы" сопроводили российских стратегов

18 часов назад
В Мексике обнаружена высеченная в камне географическая карта возрастом 2000 лет

В Мексике обнаружена высеченная в камне географическая карта возрастом 2000 лет

19 часов назад
Медведев назвал три экономических шока для России

Медведев назвал три экономических шока для России

20 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку