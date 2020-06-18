Город трудовой доблести - Уфа

Каждый третий танк и боевой самолет заправлялись башкирским горючим во время Великой Отечественной войны. Там же, в Уфе построили броневой дивизион. Теперь город — один из 20-ти претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Самых достойных определят 1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции.

Нефтяник, рабочий, женщина-хлебороб. По памятнику Труженикам тыла в Уфе можно изучать подвиг башкирской столицы в годы войны. Нефтяник — одна из центральных фигур. Каждый третий танк и боевой самолет заправлялись башкирским горючим.

"Продукция Уфимского нефтеперерабатывающего завода шла на Сталинград. Сталинград мы отстояли, во многом благодаря продукции Саратовского и Уфимского НПЗ", — считает Энгель Зайнетдинов, учёный, историк нефтедобычи Башкирии.

В Уфе делали и паровозы — к примеру, целый броневой дивизион из 4 бронепоездов был построен на Уфимском тепловозоремонтном заводе. Выпускали средства связи для ВМФ и для танковых подразделений, шили обмундирование. Всего в Уфу были эвакуированы больше 40 предприятий, и, пожалуй, главным заводом, внесшим вклад в Победу, стал Уфимский моторостроительный.

"Если до войны на уфимском моторостроительном выпускали двигатели для комбайнов, то во время войны, когда был эвакуирован рыбинский завод, у нас начали производить двигатели для истребителей и штурмовиков", — рассказывает Лилия Нурасова, заведующая отделом научно-просветительской работы Республиканского музея боевой славы.

Теперь ОДК УМПО — Уфимское моторостроительное производственное объединение — одно из виднейших в мире. Турбореактивные и газотурбинные двигатели, узлы для вертолетов, перспективные разработки. Их продукция стоит на истребителях Су, Мигах, на вертолетах Ми, Ка. Но начиналось все в 41-м — почти каждый третий самолет, воевавший в годы войны, летал с уфимскими двигателями. УМЗ выпустил больше 51-й тысячи моторов.

"Вообще промышленное производство за годы войны в Уфе возросло в пять раз. А такая отрасль, как машиностроение, высокоточное фактически было создано в годы войны. Доля машиностроения выросла более, чем в 30 раз", — отмечает Ирек Ялалов, сенатор СФ от Республики Башкортостан.

Сейчас Башкортостан выпускает 3 процента всей сельхозпродукции в России. Но и тогда, в годы войны, республика давала продовольствие и фронту, и тылу. И в полях, и в цехах едва ли не половина работников были — дети и женщины.

Несмотря на голод, на невыносимые условия труда, на нехватку жилья. Выполняли и перевыполняли план, создавали новые производства и приближали победу. Так что вполне вероятно 1 июля уфимские нефтяник, рабочий, труженица села с детьми станут официально жителями "Города трудовой доблести".