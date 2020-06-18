Сергей Лавров посетит Сербию

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за последние месяцы отправляется в зарубежный визит. Сегодня министр едет в Сербию, после которой посетит Белоруссию.

Как ожидается, в Белграде Сергей Лавров встретится с президентом Александром Вучичем и своим коллегой Ивицей Дачичем. В преддверии визита опубликована совместная статья глав внешнеполитических ведомств России и Сербии. Говоря о Косове, министры подчеркивают, что концепция самопровозглашенной независимости региона потерпела крах, у нее нет единодушной поддержки ни в Европе, ни в любой другой части мира. Также Лавров и Дачич прокомментировали идею новых переговоров между Белградом и Приштиной.