Восстановление железнодорожной переправы через Колу близится к завершению

Военные железнодорожники почти восстановили сообщение по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск. Работы ведутся по поручению Владимира Путина после разрушения железнодорожного моста через реку Кола.

Специалисты создали насыпь для полотна протяженностью более пяти с половиной километров, с места работ вывезли почти 27 тысяч кубометров скального грунта, а вместо него привезли щебенку. Укреплена площадка железнодорожных путей. Работы идут круглосуточно, задействовано более 100 военнослужащих и около 40 единиц специальной военной техники, сообщает телеканал "Россия 24".