Военные строители поделились знаниями с учащимися Дагестанского госуниверситета

Дагестанский государственный университет взял на вооружение технологии строительства многопрофильных медцентров. Знаниями со студентами поделились военные специалисты Минобороны.

Учащиеся побывали на стройке в Каспийске. Там им показали как возводят многофункциональные медцентры. Рассказали о современных технологиях и материалах, которые используются, а также о новых методах строительства.

Специалисты Минобороны возводят в Дагестане три медицинских центра. Строительство идет полным ходом. Работы ведут круглосуточно. Задействованы более двух тысяч человек и ста единиц спецтехники, напоминает телеканал "Россия 24".