18 июня 202006:58

"Погода 24": аномальная жара в Европейской части страны не ослабляет хватку

"Погода 24": аномальная жара в Европейской части страны не ослабляет хватку

В Москве сегодня может состояться второй подряд рекорд температуры! Об этом предупреждают синоптики. Жара в Европейской России продолжает усиливаться. Сколько еще продержится такое пекло? И какая погода придет на смену?

Изнурительная, но все-таки долгожданная! В Европейской России усиливается аномальная жара. Сколько еще она будет держаться? Где сегодня будет выше +30, а где — даже за 40?

На городских пляжах и возле фонтанов — опять аншлаг. Водоемы, от северных озер до южных морей — сейчас самый приятный способ спасаться от зноя. Конечно, на дворе — июнь месяц. Разгар лета. Но даже по меркам летнего сезона, на этой неделе — слишком жарко! Накануне на многих метеостанциях Русской равнины были установлены суточные температурные рекорды. Максимумы обновились, например, в Москве, Пскове, Твери и даже в Санкт-Петербурге. В абсолютных цифрах — это +27..+30, а в столице — было даже выше +31-го!

Отмечу, что пекло — это хороший фундамент для грозовой активности. Атмосфера становится неустойчивой, и погода может резко испортиться. В среду это случилось на востоке центрального района и на северо-западе России. В Ленинградской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях — жара и солнце в какой-то момент сменились на ливни с грозами. Местами интенсивность осадков превышала 20-30 мм за 12 часов. Отмечались потопы, а кое-где даже выпал крупный град.

Сегодня характер погоды в Европейской части страны в целом не поменяется.

Будет все также жарко. Самые высокие значения термометры по-прежнему будут фиксировать на юге. В Низовьях Волги и в Прикаспийских районах — выше +35-40. В зоне аномального перегрева снова окажутся запад и Северо-западе Русской равнины: там будет за +30. Даже до Заполярье после полудня мы ожидаем около +20-ти.

Что же касается осадков, то массивы кучево-дождевых облаков будут развиваться уже на востоке Русской равнины. Они не только ограничат дневной прогрев, но и спровоцируют грозы, местами с градом и шквалистым ветром. Наиболее интенсивные ливни накроют Верхнюю и Среднюю Волгу: свыше 10-20-ти мм за 24 часа.

Например, в Саранске погода испортится после полудня. Молнии будут сверкать весь оставшийся день.

А дневная температура из-за дождя не превысит 25-26-ти градусов. В пятницу атмосфера ненадолго успокоится. А в субботу город вновь накроют грозовые тучи. С воскресенья, когда в регион начнут поступать воздушные массы с севера, станет еще прохладнее: лишь +19-20.

А вот в центре пока сохранится зной. В Москве сегодня — опять около +31-го. Это очень близко к рекордному значению, зафиксированному в 1895 году. Завтра — +30. Затем в столицу прорвутся грозовые тучи, и станет чуть прохладнее. А с воскресенья власть в регионе перейдет к скандинавскому антициклон. И температурный режим станет уже вполне умеренным днем +22…+24.

Текст: Метеовести

Сейчас

06:05

На Россию надвигается похолодание

05:19

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

03:41

В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

02:37

ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 превысило 8 миллионов

01:21

Джон Болтон написал скандальные мемуары

00:51

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

00:37

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

2 часа назад
Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

Туннель для Путина: в Пензе разработали устройство для высокотехнологичной дезинфекции в резиденции президента

7 часов назад
Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

Новый пекинский вирус и нулевой уровень заболевших: интервью с Анной Поповой

10 часов назад
США: ни дня без протестов

США: ни дня без протестов

1 час назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
18:00

Репетиция парада Победы в Москве
Все трансляции
От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

От 5 до 7 лет условно: адвокат рассказал, какое наказание ждет Ефремова

10 часов назад
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 3,5 тысячи

7 часов назад
На Россию надвигается похолодание

На Россию надвигается похолодание

1 час назад
Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

8 часов назад
Мемуары Джона Болтона вызвали скандал

Мемуары Джона Болтона вызвали скандал

6 часов назад
Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

Неприглядная изнанка левацкой коммуны в Сиэтле: канал RT рассказал о нравах в CHAZ

8 часов назад
В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян

1 час назад
Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

7 часов назад
Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

Гособвинение потребовало 6 и 9 лет заключения для участников "Сети"

8 часов назад
Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

14 часов назад
Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

Карантинные ограничения в Израиле продлены на 1,5 месяца

1 час назад
Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

6 часов назад
Игорь Николаев рассказал, что нападение на него в подъезде было заказом

Игорь Николаев рассказал, что нападение на него в подъезде было заказом

16 часов назад
Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

Звезда советского спорта обвинила дом ветеранов в попытке ее отравить

13 часов назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

16.06.2020 11:47
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Аризона в огне

Аризона в огне

1 час назад
Город трудовой доблести - Уфа

Город трудовой доблести - Уфа

1 час назад
Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

9 часов назад
Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

Анархия и хаос в США: успокоит ли протестующих полицейская реформа

9 часов назад
Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

Сборная России по футболу узнала свой календарь в Лиге наций

9 часов назад
"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

"И никого не стало": "Табакерка" начала репетиции с исследования страха

9 часов назад
Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

Старый добрый "Дексаметазон": почему ВОЗ считает "сенсацией" его свойства в борьбе с COVID-19

10 часов назад
Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

Возобновление реставрации Новодевичьего монастыря: как преображается культнаследие Москвы

10 часов назад
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

10 часов назад
Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

11 часов назад
Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

12 часов назад
Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

12 часов назад
Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

12 часов назад
Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

12 часов назад
Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

12 часов назад
Раскрыты подробности о следующем большом обновлении Windows

Раскрыты подробности о следующем большом обновлении Windows

13 часов назад
В Швеции предложили снести памятник Карлу XII и поставить статую Греты Тунберг

В Швеции предложили снести памятник Карлу XII и поставить статую Греты Тунберг

13 часов назад
Шесть футболистов "Ростова" заболели коронавирусом. Команда садится на карантин

Шесть футболистов "Ростова" заболели коронавирусом. Команда садится на карантин

14 часов назад
Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

14 часов назад
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

14 часов назад
Минпросвещения утвердило дату первого ЕГЭ

Минпросвещения утвердило дату первого ЕГЭ

15 часов назад
"Вова, выходи!": обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

"Вова, выходи!": обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

15 часов назад
"Бражничаем" и выходим из похмелья: Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса"

"Бражничаем" и выходим из похмелья: Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса"

16 часов назад
ФСБ опубликовала видео задержания участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба

ФСБ опубликовала видео задержания участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба

18 часов назад
Бабушка родила своих собственных внуков

Бабушка родила своих собственных внуков

18 часов назад
Не только алкоголизм: как самому понять, что печени нужна помощь

Не только алкоголизм: как самому понять, что печени нужна помощь

18 часов назад
Новое открытие в Вульчи: найдено 2700-летнее этрусское захоронение

Новое открытие в Вульчи: найдено 2700-летнее этрусское захоронение

18 часов назад
Роковой обрыв чемпионки. Скалолазка разбилась недалеко от дома

Роковой обрыв чемпионки. Скалолазка разбилась недалеко от дома

19 часов назад
"Яндекс" встроил "Музыку" в "Навигатор"

"Яндекс" встроил "Музыку" в "Навигатор"

19 часов назад
Американские "рапторы" сопроводили российских стратегов

Американские "рапторы" сопроводили российских стратегов

19 часов назад
В Мексике обнаружена высеченная в камне географическая карта возрастом 2000 лет

В Мексике обнаружена высеченная в камне географическая карта возрастом 2000 лет

20 часов назад
Медведев назвал три экономических шока для России

Медведев назвал три экономических шока для России

21 час назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку