Ревнивец зарубивший топором любовника экс-жены и свидетеля, осужден на 18 лет

В Уссурийске суд вынес приговор ревнивому мужу. За жестокое убийство двух лиц на почве ревности 54-летний мужчина проведет ближайшие 18 лет колонии строго режима.

Жестокая расправа произошла летом прошлого года. Как сообщает "Вести: Приморье", экс-жена поставила мужа в известность, что еще до расторжения брака у нее завязались отношение с другим мужчиной — их общим знакомым. Разгневанный супруг приехал в загородный дом приятеля, ворвался в помещение и напал со спины на предполагаемого обидчика. Он нанес тому несколько ударов топором по голове, после чего сделал тоже самое со случайно появившимся свидетелем драмы. От травм оба скончались на месте.

Приморский суд признал нападавшего виновным с убийстве двух лиц, а также в незаконном проникновении в дом. Он осужден на 18 лет и один месяц тюрьмы.