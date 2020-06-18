Чемпионат Испании. "Эйбар" отобрал очки у "Атлетика"

Двумя матчами среды продолжилась программа второго после рестарта тура чемпионата Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" в гостях забил пять безответных мячей "Осасуне", а "Эйбар" на своем стадионе принимал "Атлетик" из Бильбао и сумел сыграть вничью (2:2) с "бумажным" фаворитом.

При этом команда из Страны Басков открыла счет уже на 8-й минуте, когда Рауль Гарсия реализовал пенальти. Хозяева, впрочем, восстановили равновесие еще до когда первой 20-минутки – отличился Кике Гарсия. А на 78-й минуте мяч с "точки" забил уже лидер "Эйбара" Орельяна, после чего гости вынуждены были отыгрываться и отыгрались благодаря точному удару Вильялибре.

В Осасуне мадридские "матрасники" из Мадрида устроили настоящее "избиение младенцев". Правда до 79-й минуты счет был 2:0 после голевого дубля Жоау Феликса и, казалось, ничто не предвещало разгрома. Но после третьего гола в исполнении Льоренте "Осасуна" буквально развалилась и пропустила еще два – от Мораты и Феррейры Карраско.