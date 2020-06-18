Названы самые коррумпированные российские регионы

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году уровень коррупции в стране составил 21,1 преступления на 100 тысяч населения. Это чуть выше, чем годом ранее — в 2018 году было зафиксировано 20,8 преступления на 100 тысяч населения.

Как правило, чаще всего взяточничество происходит при освоении бюджетных средств, организации торгов и проведении различных проверок, в работе правоохранительных органов и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Игоря Краснова.

Выше всего уровень коррупции оказался в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях (от 29,68 до 26,31 преступлений на 100 тысяч населения).

А вот меньше всего взяточников в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе (от 6,41 до 9,94 преступлений на 100 тысяч населения).