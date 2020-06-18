18 июня 202008:48

Жительница Забайкалья сожгла дом с двумя детьми, чтобы не воспитывать их

В Новосибирске мать-убийцу приговорили к 21 году колонии. Не желая воспитывать детей, она подожгла дом, в котором они находились.

Областной суд согласился с доводами предыдущей инстанции и оставил приговор без изменения. Как информирует портал Om1.ru, 30-летняя жительница Забайкалья Ксения Григорьева проведет в колонии 21 год.

Согласно материалам следствия, женщина намерено решила избавиться от детей, так как их воспитанием заниматься не хотела. Облив бензином деревянное строение с двумя малолетними детьми внутри, она подожгла его. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС спасли одно из детей, второй погиб в доме.

Как передает ГТРК "Новосибирск", на суде подозреваемая пыталась доказать, что она не причастна к пожару, однако, государственный обвинитель опроверг эту версию.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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