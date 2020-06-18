Игроки "Крыльев Советов" выйдут на матч РПЛ в футболках с надписью "Спасибо врачам"

Футболисты самарских "Крыльев Советов" выйдут на матч 23-го тура российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" в футболках с надписью "Спасибо врачам".

Таким образом, клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев работают в режиме повышенной опасности, сталкиваясь с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19.

В марте из-за инфекции чемпионат России был приостановлен. В середине мая состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

"Крылья Советов" в последнем перед перерывом матче на выезде уступили "Тамбову" и с 22 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Миодрага Божовича дома сыграют с "Ахматом", встреча состоится 19 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 8,4 миллиона человек, из которых 451 тысяча скончались.