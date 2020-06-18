Рон Янс возглавил нидерландский "Твенте"

Пресс-служба нидерландского "Твенте" объявила о назначении Рона Янса на должность главного тренера клуба. Контракт с 61-летним специалистом подписал на один год – до конца сезона-2020/2021.

На этом посту Янс сменил Гонсало Рекобу, соглашение с которым руководство клуба решило не продлевать. Ранее нидерландец тренировал "Гронинген", "Херенвен" и "Зволле", с которым выиграл Кубок страны в 2015 году.

Напомним, в апреле Федерация футбола Нидерландов из-за пандемии коронавируса приняла решение досрочно завершить чемпионат страны. "Твенте" на этот момент занимал 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 26 игр.