Samsung предложила аренду смартфона-флагмана за 3549 рублей в месяц

Компания Samsung запустила на российском рынке программу Samsung Upgrade, в рамках которой пользователи смогут владеть самыми современными Galaxy-смартфонами и, с доплатой, ежегодно обменивать их на новые. Как утверждает производитель, экономия доходит до половины стоимости устройства.

Samsung Upgrade выгоднее обычной 12-месячной рассрочки при соблюдении ряда условий: если пользователь очень бережно обращается с аппаратом и привык каждый год менять старую модель на новую.

Например, сумма выплат при покупке Galaxy S20 в беспроцентную рассрочку 0-0-12 составит 69 990 рублей за год (или 5833 рублей в месяц). По программе Samsung Upgrade сумма выплат за эту же модель составит 33 595 рублей за год (или 3 549 рублей в месяц). Остаточная стоимость - 36 395 рублей - не выплачивается, если смартфон обменивается на новый.

В стоимость программы включена страховка. В течение года разбитый экран или заднюю панель можно будет бесплатно заменить в авторизованном сервисном центре Samsung, но только один раз.

За пользователем остается право сдать смартфон и досрочно выйти из программы. Однако сделать это можно только после 6-го платежа, заплатив комиссию в размере 3900-4900 рублей (в зависимости от модели).

Кроме того, когда устройство сдается досрочно или меняется на новое, сотрудники магазина будут оценивать его состояние. В состоянии "как новый", то есть без видимых дефектов, обмен и возврат бесплатны, "хорошее" (присутствуют царапины на дисплее или корпусе) - за 1 ежемесячный платеж, "рабочее" (кроме царапин, на корпусе имеются сколы, трещины, вмятины) - за 3 ежемесячных платежа.

В программе участвуют следующие модели: Galaxy S20 Ultra, S20+ и S20, Galaxy S10+, S10 и S10 Lite, Galaxy Note10+ и Note10, а также Galaxy A71 и A51. За прием и обработку платежей отвечает партнерская компания Forward Leasing. С деталями договора лизинга можно ознакомиться по этой ссылке.

Подать заявку на участие в программе и подписать цифровой договор можно на сайте Samsung. Там отмечается, что решения принимаются за минуту. Затем можно будет оформить бесплатную доставку или выбрать магазин для получения устройства.