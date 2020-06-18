Каменистый рельеф осложняет тушение лесного пожара в Бурятии

В Бурятии тушат очередной лесной пожар. Сложный каменистый рельеф местности препятствует тушению. Из-за этого спасатели вынуждены работать вручную. Огнем охвачено 30 гектаров леса.

Как сообщает ГТРК "Бурятия", возгорание ликвидируют 85 сотрудников лесной охраны, десантники и добровольцы, а также 12 единиц техники в возможных местах доступа. К настоящему времени удалось локализовать очаг пожара.

Вместе с тем, в Хоринском районе потушены два грозовых пожара площадью два гектара. В работах принимали участие 13 огнеборцев и 4 лесопожарные машины.

Напомним, в регионе продолжается особый противопожарный режим. Нарушение режима карается административным штрафом. Сотрудники лесохраны просят жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности в лесу.