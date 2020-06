Дуров назвал правила App Store и Google Play "безумными"

Сооснователь "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров присоединился к критикам политики Apple и Google в отношении распределения доходов от цифровых продаж. Вопрос, справедливо ли требование к разработчикам отдавать 30% владельцу магазина приложений с любых встроенных в их продукт покупок и подписок, широко обсуждается на фоне инициированных Еврокомиссией двух антимонопольных расследований в отношении Apple.

Apple and Google impose an insane 30% sales tax on all digital goods sold on every mobile phone in the world. The result - users pay higher prices, start-ups and entire industries get destroyed or never appear. Regulators have been ignoring this absurdity for 10 years. https://t.co/5QqJYyLrME